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Британський прем’єр пообіцяла продовжувати тиск на РФ

Британський прем’єр пообіцяла продовжувати тиск на РФ
Очільниця уряду Великобританії Тереза Мей сьогодні, вісімнадцятого листопада 2016 року, повідомила про намір продовжувати тиск на Російську Федерацію у зв’язку з протиправною поведінкою останньої, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали інтернет-ресурсу «Цензор.нет».

Так, після проведення переговорів із лідерами держав-членів Європейського Союзу, Мей заявила, що її уряд займає позицію, солідарну з рештою європейських держав, у аспектах, які стосуються засудження протиправної поведінки російських військових у сирійському конфлікті. Крім того, британський прем’єр-міністр зауважила, що боротьба цивілізованих держав з тими суб’єктами, які порушують норми міжнародного гуманітарного права і посягають на основоположні права людини, може проявлятись у багатьох різноманітних заходах, у тому числі – у введенні нових санкційних обмежень.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що низка західних держав планує ввести щодо Російської Федерації новий пакет обмежувальних заходів (санкцій), цього разу – з огляду на військові злочини, які вчиняються її військовослужбовцями спільно з урядовими військами щодо сирійських повстанців, зокрема – в Алеппо.
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