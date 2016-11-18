Британський прем’єр пообіцяла продовжувати тиск на РФ

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Очільниця уряду Великобританії Тереза Мей сьогодні, вісімнадцятого листопада 2016 року, повідомила про намір продовжувати тиск на Російську Федерацію у зв’язку з протиправною поведінкою останньої, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали інтернет-ресурсу «Цензор.нет».Так, після проведення переговорів із лідерами держав-членів Європейського Союзу, Мей заявила, що її уряд займає позицію, солідарну з рештою європейських держав, у аспектах, які стосуються засудження протиправної поведінки російських військових у сирійському конфлікті. Крім того, британський прем’єр-міністр зауважила, що боротьба цивілізованих держав з тими суб’єктами, які порушують норми міжнародного гуманітарного права і посягають на основоположні права людини, може проявлятись у багатьох різноманітних заходах, у тому числі – у введенні нових санкційних обмежень.Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що низка західних держав планує ввести щодо Російської Федерації новий пакет обмежувальних заходів (санкцій), цього разу – з огляду на військові злочини, які вчиняються її військовослужбовцями спільно з урядовими військами щодо сирійських повстанців, зокрема – в Алеппо.