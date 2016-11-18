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Обама и лидеры ЕС: санкции против России будем продлевать

Обама и лидеры ЕС: санкции против России будем продлевать
Американский президент Барак Обама встретился со своими европейскими коллегами в столице ФРГ, где на повестке дня опять стал вопрос о возможном продлении антироссийских санкций. Несмотря на то, что премьер-министр Италии Маттео Ренци пытался придерживаться нейтральной позиции, ему все же пришлось дать молчаливое согласие и поддержать лидеров США, Франции, Великобритании, Германии и Испании.

Лидеры пяти стран Евросоюза и президент США единогласно поддержали решение «заморозить» санкции до окончательного выполнения договоренностей, которые президент РФ Путин подписал в Минске. Лидеры ведущих государств подчеркнули тот факт, что Россия взяла на себя определенные обязательства и она должна во что бы то не стало их выполнить. Это единственный путь, который даст возможность на ослабление, а в дальнейшем и полное снятие санкций.

Еще одна тема, которая прозвучала во время встречи, касалась укрепления сил НАТО. Перед тем, как начать сотрудничать с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, европейцы решили подстраховаться и принять ряд решений по НАТО. Напомним, ранее Трамп отличился своими заявлениями о том, что НАТО нужно реформировать, так как альянс «устарел» и не актуален.
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