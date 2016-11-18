Запад приблизился к моменту истины – политолог

Западу придется пережить новое испытание в следующем году. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге для сайта «Обозреватель» пишет российский политолог и публицист Лилия Шевцова. В двух главных странах Европы – Германии и Франции – грядет смена власти. Очевидно, что во Франции будет новый президент, так как Олланда уже давно считают «подстреленной уткой». И о его внешнеполитической ориентации можно только догадываться.
Немецкий канцлер Ангела Меркель сохраняет шансы на сохранение своего лидерства, оставаясь одним из наиболее авторитетных политических деятелей в Европе. Однако, учитывая многочисленные накопившиеся проблемы внутри самой Германии, сохранить нынешний рейтинг для нее будет более сложно. Рассчитывать на то, что Евросоюз преодолеет кризис и проблему единства, а также начнет искать новый вектор развития, не нужно, пишет
Момент истины ожидает и Великобританию. Лондону и Брюсселю вместе придется искать способ выхода их Евросоюза. Усугубляет ситуацию и падение рейтингов политического центра Европы и активизация крайне правых сил и крайне левых сил, что создаст дополнительные условия для турбулентности.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Пономарь: важные новости из Канады и США