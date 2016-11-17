Жириновський допатякався: Литва вимикає російський телеканал

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Одіозний російський політик Володимир Жириновський вкотре опинився в епіцентрі міжнародного скандалу через свої шовіністичні висловлювання, - про це replyua.net інформує, послуговуючись матеріалами «Радіо Свобода».Так, вчора, шістнадцятого листопада 2016 року, Комісія з питань радіо- та телекомунікацій Литви прийняла рішення про призупинення на чотири місяці мовлення каналу РТР Планета, що є складовою частиною міжнародної служби Російської державної телекомпанії ВДТРК. Підставою для такого рішення стали різкі заяви російського політика, очільника Ліберально-демократичної партії РФ Володимира Жириновського, які прозвучали в ефірі. Зокрема, політик обіцяв, що якщо збройні сили Сполучених Штатів Америки наблизяться до кордонів Росії, то їх танки «згорять разом з екіпажем».Комісія розцінила такі заяви як ксенофобські і заявила, що вони можуть слугувати для «пропаганди війни і ненависті». Нагадаємо, Литва не вперше призупиняє мовлення на свої території російських телеканалів. Причиною цього є неодноразові спроби впливати на російськомовну меншість у державі через телебачення. Раніше повідомлялось, що Естонія припинила друк двох останніх російськомовних газет у країні через їх нерентабельність.