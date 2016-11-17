У росіян новий спосіб підготовки до агресії? - блогер

Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці в Фейсбук розповів про новий прийом, вигаданий росіянами для підготовки до можливої агресії проти скандинавських держав, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер зауважує, що норвежці зіткнулись із доволі нетривіальною проблемою, яка наразі гучно обговорюється в місцевих ЗМІ. Справа в тому, що у цій державі, як і в багатьох інших розвинених країнах, часто наймають дешеву робочу силу із-за кордону – гастарбайтерів. Серед переліку професій, де часто з’являються закордонні працівники, зокрема – лоцмани і капітани суден. Ці вакансії досить часто заповнюються росіянами.
Тим не менш, нещодавно норвежці помітили, що вихідці з Росії поводяться дивно. Після кількох розмов з’ясувалось, що перед виїздом на роботу з ними проводили розмови силовики, які наполегливо рекомендували збирати відомості про порти, берегову лінію, кількість суден, тобто – проводити розвідку узбережжя. Власне, що з цим робити, норвежці ще не зрозуміли – заборонити найм росіян приватним компаніям вони не можуть, а ті, у свою чергу, не повинні відмовляти у працевлаштуванні на підставі національності, адже це – дискримінація. Добре, хоч американських морпіхів запросили, а то взяли б їх голими руками, - іронізує блогер.
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