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Вальс заявил о распаде Евросоюза

Вальс заявил о распаде Евросоюза
Германия и Франция должны заняться внутренними экономическими проблемами и прислушиваться к мнению и требованиям граждан, иначе в ближайшее время Евросоюз распадется. Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, такой неутешительный прогноз сегодня прозвучал от Мануэля Вальса, премьер-министра Франции.

По его словам, Франция и Германия много лет были «осью», вокруг которой вращались остальные европейские государства, и сейчас нужна переориентация ЕС, чтобы, в первую очередь, решить миграционный кризис, а также устранить такую важную проблему, как отсутствие солидарности между странами. Также, по мнению французского премьера, нужно решать вопросы с терроризмом и выходом из ЕС Великобритании. «Нужно признать – Европа на грани распада. И именно на Францию и Германию ложится самая большая ответственность», подчеркнул Вальс.

Напомним, что сегодня Вальс сделал еще одно громкое заявление – он не исключил, что на фоне победы Трампа в США, во Франции начнут набирать силу правые партии, и на президентских выборах победу одержит Марин Ле Пен.
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