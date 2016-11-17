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Могерини о решении России по суду в Гааге: Путин пренебрег международным правом

Могерини о решении России по суду в Гааге: Путин пренебрег международным правом
Глава евродипломатии Федерика Могерини от имени Европейского Союза выразила сожаление в связи с решением президента РФ Владимира Путина отозвать подпись под соглашением по Международному уголовному суду.

«С 2000-го года, когда Россия подписала Римский статут, Европейский Союз предлагал России ратифицировать его, но у российских властей все не доходили руки. Сейчас же Россия пошла на беспрецедентный шаг, поставив под сомнение нормы мирового права, тем самым не желая признавать решение, которые принимаются в Гааге», – отметила Могерини.

По ее словам, ЕС и дальше будет оставаться сторонником Римского права. ЕС не будет призывать руководство России одуматься, так как, отозвав свою подпись, Путин поставил под сомнение существование в России уголовного права. Также Могирини, напомнила, что международного трибунала невозможно избежать, если есть нарушение права человека. Суд в Гааге продолжит оставаться ключевым институтом по защите права людей, независимо от того, гражданами какой страны они есть. Напомним, 16 ноября мир узнал о распоряжении президента Владимира Путина вывести Россию из соглашения по Гаагскому суду.
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