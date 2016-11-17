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Лукашенко ответил Украине по «резолюции»

Лукашенко ответил Украине по «резолюции»
Белорусская сторона пока никак не прокомментировала свою антиукраинскую позицию по резолюции по Крыму, принятой в ООН, однако Александр Лукашенко выступил сегодня с новым заявлением в адрес Украины, сообщает replyua.net со ссылкой на российские СМИ.

Во время пресс-конференции для региональных СМИ России (!) президент Беларуси заявил, что ситуация в соседней Украине привела к тому, что поток взрывчатых веществ и оружия резко увеличился, и вооружение попадает и на территорию Беларуси. По словам белорусского главы, он «закрывает грудью 1200 километров, которые разделяют Украину и Беларусь». «Оружие и взрывчатка идут нескончаемым потоком, мы уже задерживаем все это не только на границе, но даже на железнодорожном вокзале Минска. Поток, который раньше перемещался не только через Беларусь, но и через Украину и Прибалтику, теперь идет только через Беларусь», отметил Лукашенко.

По его словам, с одной стороны, эта новость в какой-то мере даже положительная, но, с другой стороны, от Беларуси теперь требуется множество затрат и усилий, чтобы сохранять безопасность.
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