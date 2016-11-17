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Почему немцы любят Путина, - мнение публициста

Почему немцы любят Путина, - мнение публициста
Ангела Меркель выступает против политики Путина и против агрессии в Украине, однако большинство рядовых немцев всегда симпатизировали российскому президенту. Как информирует replyua.net, об этом в интервью сайту 24 рассказал Вольфганг Темплинг, известный немецкий публицист.

По его словам, российская пропаганда в Германии очень сильная, политические силы и общество давно разделены. «Процент этого разделения точно назвать невозможно, но, скорее всего, речь идет о 50 на 50 – половина немцев считают, что Германия должна плотно сотрудничать с Россией, однако остальные 50 процентов немцев полностью на стороне Украины и поддерживают ее. Ситуация такая же, как и до войны на Донбассе, она абсолютно не изменилась», считает публицист. По его мнению, трудно склонить немцев к поддержке Украины, хотя он сам полностью на стороне Киева.

«Российское лобби в Германии всегда было сильным, множество немцев симпатизируют и России, и Путину. Во всем Евросоюзе похожая проблема, и она приводит к расколу в обществе», отмечает Темплинг. Однако, по его словам, Меркель очень умный политик, и ее позиция в отношении Украины всегда будет твердой.
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