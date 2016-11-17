валюта
СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Хан приглашает на ПМЖ в Лондон американцев, недовольных избранием Трампа

Хан приглашает на ПМЖ в Лондон американцев, недовольных избранием Трампа
Садик Хан, недавно ставший мэром Лондона, пригласил американцев, которые не согласны с тем, что президентом США станет Дональд Трамп, переехать в столицу Великобритании.

Как информирует replyua.net со ссылкой на одно из британских изданий, Хан предлагает гражданам США другую альтернативу – ранее тысячи американцев заявили о том, что готовы переехать в Канаду, лишь бы не жить в стране, президентом которой является Дональд Трамп. По словам лондонского мэра, миллионы американцев сразу после выборов воспользовались поисковиком Гугл и спрашивали о том, как эмигрировать в Канаду, но он готов также предложить другое место жительства – Лондон. Напомним, что миллионы американцев не хотят видеть Трампа в должности президента Соединенных Штатов.

Более того, накануне стало известно, что Хиллари Клинтон уверенно обошла республиканца по числу отданных ей голосов – она опережает Трампа примерно на миллион голосов, однако миллиардер все равно одержит победу на выборах, поскольку он получил большинство голосов выборщиков.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Украинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
16 ноя 2016
29963

Огрызко: Телефонный разговор Трампа с Порошенко подтвердил, что республиканец всерьез займется Украиной

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко проанализировал первый официальный разговор новоизбранного президента США Дональда Трампа з президентом Украины Петром Порошенко. Дипломат уверен,

16 ноя 2016
18493

Експерт про відмову Росії від Римського статуту: у Кремлі істерика

Реакція Кремля на визнання Міжнародним кримінальним судом дій Росії у Криму та на Донбасі агресією була практично блискавичною – Путін заявив про відмову від ратифікації Римського статуту. Чи


Свежие новости

Сегодня для Украины решится вопрос о безвизе

Хиллари Клинтон: Не теряйте веры в Америку, боритесь за наши ценности – и никогда не сдавайтесь

Клинтон впервые выступила перед американцами после выборов

Стало известно место пребывания Эки Згуладзе

Публицист: Путину нужно только одно

Россия и Канада провели тайные переговоры по Украине – СМИ

Меркель и Обама представили совместную «пессимистичную» статью о глобализации

Березовец: Теперь стало понятно, почему Новинский вел себя так разнузданно и нагло

Лукашенко – яркий пример «дружеского» кидалова – эксперт

Перед новогодними праздниками в Днепре появится Луна-парк

Тед Круз может получить от Трампа очень высокую должность

Юрий Фельштинский: президентство Трампа может стать кошмаром

СМИ: арест Улюкаева свидетельствует о войне в Кремле

Выход Кучмы из «Минска» может иметь серьезные последствия

Крым рискует вернуться в 1954 год – блогер

Таран: принятые резолюции ничем не заканчиваются

Хан приглашает на ПМЖ в Лондон американцев, недовольных избранием Трампа

Китайские ученые впервые изменили гены

Сенат США готовит большой сюрприз для России

Самый популярный индийский актер снимется в российском фильме

 Новости за день