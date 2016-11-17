Хан приглашает на ПМЖ в Лондон американцев, недовольных избранием Трампа

Садик Хан, недавно ставший мэром Лондона, пригласил американцев, которые не согласны с тем, что президентом США станет Дональд Трамп, переехать в столицу Великобритании.
Как информирует replyua.net со ссылкой на одно из британских изданий, Хан предлагает гражданам США другую альтернативу – ранее тысячи американцев заявили о том, что готовы переехать в Канаду, лишь бы не жить в стране, президентом которой является Дональд Трамп. По словам лондонского мэра, миллионы американцев сразу после выборов воспользовались поисковиком Гугл и спрашивали о том, как эмигрировать в Канаду, но он готов также предложить другое место жительства – Лондон. Напомним, что миллионы американцев не хотят видеть Трампа в должности президента Соединенных Штатов.
Более того, накануне стало известно, что Хиллари Клинтон уверенно обошла республиканца по числу отданных ей голосов – она опережает Трампа примерно на миллион голосов, однако миллиардер все равно одержит победу на выборах, поскольку он получил большинство голосов выборщиков.
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