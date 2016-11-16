Олланд напомнил России о санкциях

В эфире телеканала Франс 24 Франсуа Олланд еще раз напомнил российским властям о том, что они дождутся отмены антироссийских санкций только после того, как будут полностью выполнены Минские договоренности, передает replyua.net.
По словам президента Франции, он считает, что полной отмены санкций Россия дождется после того, как выполнит Минские соглашения, однако и сейчас, в этот непростой период, сотрудничество с Россией нужно продолжить. «У Франции и России много общих интересов, и наши страны должны продолжать сотрудничество в прежних объемах», подчеркнул Франсуа Олланд. Напомним, что далеко не все европейские политики придерживаются позиции французского президента.
К примеру, накануне Румен Радев, которого избрали новым президентом Болгарии, заявил о том, что готов добиваться отмены антироссийских санкций. По словам Радева, он и еще множество европейских политиков выступают против экономических санкций, и в должности президента он намерен сотрудничать с парламентом Болгарии, который также продвигает в Европе инициативу по отмене санкций.
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