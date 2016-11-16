Греки вышли на митинг против визита Обамы

Жители Афин вышли на улицы города, чтобы протестовать против визита Барака Обамы в Грецию, однако полицейские разогнали митингующих, применив слезоточивый газ, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС.
Как стало известно, на улицы города вышли около трех тысяч активистов, и большинство из них были настроены агрессивно. В полиции Греции сообщили о том, что на акцию протеста пришли люди в мотоциклетных шлемах, и все они держали в руках дубинки и бутылки с зажигательными смесями. Протестанты попытались прорваться через ограждение, поставленное полицейскими, однако получили отпор. О планах митингующих местным властям было известно заранее – они собирались дойти до американского посольства в Афинах, поэтому сотрудники полиции заранее перегородили центр города.
В результате беспорядков, как отметили в полиции, пострадавших не было. Напомним, что президент Соединенных Штатов уже прибыл в Грецию. Обама приезжает в эту страну последний раз в качестве президента США. В рамках своего последнего зарубежного турне американский глава планирует посетить множество стран.
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