Польша существенно увеличит расходы на оборону

Как передает replyua.net со ссылкой на Украинформ, правительство Польши приняло во вторник решение существенно расширить расходы на оборонный комплекс, в том числе увеличить число военнослужащих на восемь тысяч человек.
Антоний Мацеревич, министр национальной обороны Польши заявил, что за 2016 год правительство Беаты Шидло увеличило расходы на оборону страны. «Численность военнослужащих уже выросла на 5 тысяч человек, а до конца года к ним будут еще добавлены восемь тысяч солдат», - сообщил он. Министр добавил, что планируется и расширение контингента нового вида ВС Польши – войск территориальной обороны. В этих формирования появятся еще три тысячи военнослужащих до конца текущего года. В 2017 их численность будет увеличена на 18 тысяч человек, а в 2019 году – на 53 тысячи.
Также министр обороны Польши заявил, что приоритетным направлением развития оборонных комплексов стран ЕС в данный момент является киберзащита. Для ее усиления уже были приняты несколько директив Европейского парламента. Польша планирует потратить на усиление киберзащиты страны около 250 миллионов долларов в ближайшие годы.
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