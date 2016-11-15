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Чи вдалось Обамі переконати Ципраса зберігати антиросійські санкції?

Чи вдалось Обамі переконати Ципраса зберігати антиросійські санкції?
Діючий президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама здійснює свої останні візити на цій посаді. Сьогодні, п’ятнадцятого листопада 2016 року, він відвідав Грецію, - про це replyua.net повідомляє, послуговуючись матеріалами порталу «Радіо Свобода».

Так, під час переговорів з очільником грецького уряду Алексісом Ципрасом Обама озвучив певні питання, які стосуються двосторонніх та багатосторонніх зносин Сполучених Штатів та Греції. Наприклад, серед основних аспектів було приділено увагу антиросійським санкціям. Зокрема, американський президент переконував Ципраса, що фінансові обмеження, введені проти Росії за її агресивну поведінку в Україні, варто зберігати до того моменту, поки не буде виконано Мінські домовленості і поки окупований Крим не повернеться під контроль української влади. Відтак, Обама похвалив Грецію за те, що вона дотримується своїх зобов’язань у рамках НАТО і дійсно підвищила витрати на фінансування своїх збройних сил.

Оглядачі наголошують, що поточні візити американського президента покликані зняти напруженість, яка виникла у Європі у зв’язку з обранням Трампа. З огляду на це, Обама намагається переконати європейських лідерів, що зовнішня політика США не зазнає змін.
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