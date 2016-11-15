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Боротьба з корупцією по-європейськи: Еттінгеру рекомендують піти у відставку

Боротьба з корупцією по-європейськи: Еттінгеру рекомендують піти у відставку
Європейський представник з питань цифрової економіки Гюнтер Еттінгер зазнав звинувачень у корупційних діяннях та неетичній поведінці, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації «Радіо Свобода».

Так, європейським парламентарям стало відомо, що Еттігнер вісімнадцятого травня цього року здійснив переліт з Брюсселя до Будапешту приватним літаком Клауса Мангольда. Особливої пікантності ситуації надає те, що Мангольд, який раніше входив до ради директорів автомобільного концерну Daimler, серед європейських журналістів має прізвисько «Пан Росія» через його неприховано проросійську позицію. Наприклад, він неодноразово закликав відновити економічні зв’язки з Москвою та припинити дію санкцій.

Європейські депутати Ребекка Хармс та Бенедикт Явор підняли питання про неетичну поведінку Еттінгера під час парламентських слухань. Останній намагався виправдатись тим, що, мовляв, у цей день не було комерційних рейсів, що депутати відразу ж заперечили – того дня було як мінімум чотири рейси у різноманітних авіаперевізників у потрібному напрямку. Відтак варто з’ясувати, чи заплатила Європейська комісія за переліт, адже у випадку, якщо ні, Еттінгер здійснив неетичний вчинок, прийнявши подарунок, дорожчий за сто п’ятдесят євро.
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