Шульц: Европарламент поддержит «безвиз» для Украины

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Глава ЕП Мартин Шульц заявил журналистам, что европейские парламентарии взвесили все плюсы и минусы от принятия решения по отмене визового режима для украинцев и решил поддержать право украинского народа без виз пересекать границу с Европейским Союзом. В первую очередь такое решение вызвано желанием европарламентариев помочь украинцам в проведении реформ.По словам Шульца, Европейский совет включил «безвиз» для Украины в повестку дня. Теперь решение за послами стран-членов ЕС, которые 17 ноября должны обсудить этот вопрос. «Несмотря на критику Евросоюза, члены ЕС не забывают об украинском вопросе, пытаются приложить все усилия для поддержания экономики Украины и решения конфликта на Донбассе», – отметил Шульц. Он добавил, что ошибается тот, кто думает, что только Украина нуждается в ЕС. На самом деле Европейский Союз ничуть не меньше нуждается в Украине, так как понимает, что только вместе с Украиной и другими странами восточной Европы реально построить мощный и непобедимый ЕС.«Отмена визового режима – это главный шаг на пути к увеличению экономического потенциала Украины, которая, в свою очередь, должна продолжить все намеченные реформы и побороть коррупцию», – резюмировал Мартин Шульц.