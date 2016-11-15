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СпецтемаТрамп не захотел говорить с Путиным про Украину

В МВФ заявили, что довольны реформами в Украине

В МВФ заявили, что довольны реформами в Украине
Спустя полтора года с момента тесного сотрудничества Международного валютного фонда и правительства Украины международные доноры заявили, что украинская экономика наконец-то начала показывать ожидаемы прогресс.

Такое мнение высказал, прибывший в Украину представитель Европейского департамента МВФ Атанасиос Арванитис. Он сообщил, что европейцы проанализировали, как обстоят дела в экономике Украины и пришли к выводу, что в нынешнем году экономические показатели улучшились еще на 2%. Инфляция составила 10-12%, планка дефицита Госбюджета, как и ожидалось, не перевалила за 3,5%. По словам Арванитиса, все европейские партнеры отмечают, что нынешняя ситуация в экономике Украины не сравнима с той, что наблюдалась в 2014 и 2015 годах. Не обязательно быть экономистом, чтобы увидеть, что прогресс есть и это радует.

Представил МВФ заверил правительство Украины, что МВФ продолжить поддерживать Украину, если реформы продолжаться в таком же ключе и показатели экономики будут прогрессировать. В свою очередь премьер Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что правительство Украины не свернет с цели вывести Украину в число успешных европейских государств, поэтому надеется на поддержку украинского народа со стороны европейских партнеров.
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