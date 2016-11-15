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Радев требует отмены антироссийских санкций

Радев требует отмены антироссийских санкций
Избранный президент Болгарии Румен Радев заявил о том, что хочет добиваться отмены антироссийских санкций, и он готов провести переговоры с президентом РФ Путиным, а также с будущим президентом США Дональдом Трампом, сообщает replyua.net со ссылкой на болгарское издание БГНЕС.

По словам нового болгарского лидера, в Европе много политиков, которые выступают за снятие санкций с России, и он также будет этого добиваться. «Консенсус и диалог остаются для меня самыми важными. Многие государства выступили с заявлением, что хотят отменить антироссийские санкции, и я также буду этого добиваться. От президента нужна активность, и я стану именно таким президентом. Буду сотрудничать с правительством, выступающим за отмену санкций против РФ», заявил Радев. Также он подчеркнул, что надеется на переговоры с Дональдом Трампом.

«Пока я буду на посту президента, я хочу продолжения диалога и с Россией, и с США. Такое взаимодействие дает надежду на уменьшение напряженности в самых горячих точках. Нужно надеяться на то, что это обязательно произойдет», отметил новый президент Болгарии.
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