валюта
СпецтемаПономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Додон подтвердил «принадлежность Крыма России»

Додон подтвердил «принадлежность Крыма России»
Игорь Додон, победивший на президентских выборах в Молдове, заявил о том, что не изменит свою позицию касательно принадлежности Крыма. Как информирует replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, пророссийский политик сразу после победы на выборах заявил о том, что не будет отказываться от ранее сказанных слов.

«Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос и повторю еще раз. Де-факто Крым является российским, однако юридически он непризнанный», заявил лидер Партии социалистов. Напомним, что Игорь Додон победил на президентских выборах в Молдове, получив примерно 53 процента голосов избирателей во втором туре. Додон известен своей пророссийской позицией, и он неоднократно заявлял о том, что собирается установить прочное сотрудничество между Молдовой и Россией.

Додону проиграла Майя Санду, которая получила около 46 процентов голосов избирателей. Санду, напротив, известна своей проевропейской позицией. Напомним, что незадолго до президентских выборов Игорь Додон заявил о том, что Крым принадлежит России, и этот вопрос больше не может обсуждаться.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
14 ноя 2016
19298

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, какие изменения ждут Молдову и Болгарию в связи с прошедшими президентскими выборами, а также о том, почему не стоит

14 ноя 2016
13362

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Головний заступник керівника Верховної Ради України Геращенко Ірина закликає фракції провести наради та з’ясувати, з якою метою окремі їхні представники їздять до Російської Федерації. Про це вона


Свежие новости

Путин дал добро на тюремную камеру для Улюкаева

«Обнаженкой» с Деевой заинтересовались крупнейшие мировые СМИ

Киселев: я очень сильно ошибался

Додон подтвердил «принадлежность Крыма России»

Лидером по количеству покупаемых авто в Украине остается Киев

С первым обильным снегопадом до сих пор не могут справиться две области в Украине

«Полный маньяк»: лидер террористов «Талибана» о Трампе

Медведев доложил Путину о задержании министра

Совет ЕС подчеркнул важность предоставления Украине безвизового режима

Эксперт: новое заявление Захарченко направлено на новую администрацию США

Путин предупредил Меркель о том, что Украина может украсть его газ

Подробности телефонного разговора Трампа и Путина

Трамп и Путин обсудили перспективу американо-российских отношений

Обама: американцы должны дать шанс Дональду Трампу

Джонсон продолжает кардинально менять риторику в адрес Трампа

Волонтер Роман Доник оценил риски проведения акций протеста в Киеве

В РФ громкое задержание: на взятке попался глава Минэкономразвития

СМИ: украинцы бесконтрольно принимают антибиотики

Туристы оказались в ловушке в Карпатах из-за сильного снегопада

Пономарь: команда настроена на новый проект

 Новости за день