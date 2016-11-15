Додон подтвердил «принадлежность Крыма России»

Игорь Додон, победивший на президентских выборах в Молдове, заявил о том, что не изменит свою позицию касательно принадлежности Крыма. Как информирует replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, пророссийский политик сразу после победы на выборах заявил о том, что не будет отказываться от ранее сказанных слов.
«Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос и повторю еще раз. Де-факто Крым является российским, однако юридически он непризнанный», заявил лидер Партии социалистов. Напомним, что Игорь Додон победил на президентских выборах в Молдове, получив примерно 53 процента голосов избирателей во втором туре. Додон известен своей пророссийской позицией, и он неоднократно заявлял о том, что собирается установить прочное сотрудничество между Молдовой и Россией.
Додону проиграла Майя Санду, которая получила около 46 процентов голосов избирателей. Санду, напротив, известна своей проевропейской позицией. Напомним, что незадолго до президентских выборов Игорь Додон заявил о том, что Крым принадлежит России, и этот вопрос больше не может обсуждаться.
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