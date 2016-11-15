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Джонсон продолжает кардинально менять риторику в адрес Трампа

Джонсон продолжает кардинально менять риторику в адрес Трампа
Министра иностранных дел Великобритании многие мировые СМИ уже успели обвинить в непоследовательности высказываний в адрес избранного на пост президента США Дональда Трампа, информирует replyua.net.

К примеру, ВВС сообщает о том, что еще пару недель назад Борис Джонсон говорил, что его тошнит от Трампа, и всячески оскорблял американца, однако пару дней назад глава внешнеполитического ведомства уже заговорил о том, что в президентстве Трампа имеется множество положительных моментов. В частности, Джонсон отметил, что Трамп является мастером по заключению сделок, хотя еще совсем недавно, по мнению Джонсона, Трамп был «невообразимо невежественен».

Также ранее Джонсон отмечал, что Трамп не в своем уме, а теперь говорит, что президентство Трампа очень положительно скажется на британской экономике. Фраза о сумасшествии Трампа была произнесена Джонсоном в ответ на заявление республиканца о том, что он запретит въезд в страну мусульманам. Джонсон отметил, что, если Трамп считает это хорошей идеей, то он не в своем уме.
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