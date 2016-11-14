Поляки здійснюють ексгумацію тіла Качинського

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Польська слідча група, яка займається з’ясуванням обставин катастрофи літака під Смоленськом, отримала дозвіл на ексгумацію тіла глави держави Леха Качинського та його дружини, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».Так, сьогодні, чотирнадцятого листопада 2016 року, у Кракові почалась ексгумація тіл Качинського та його дружини Марії, похованих у склепі під Вавельським кафедральним собором. Тіла померлих будуть обстежені групою міжнародних експертів. Процедури, зокрема, включатимуть в себе токсикологічний аналіз та аналіз ДНК. Нагадаємо, дозвіл на ці слідчі дії надала Прокуратура Польщі у рамках повторного розслідування обставин катастрофи літака поблизу російського Смоленська у квітні 2010 року. Слідчі також ставлять собі за мету уточнити, чи захоронені останки дійсно належать покійному президенту і його дружині – при ексгумації попередніх дев’яти тіл у шести випадках з’ясувалось, що вони не належать тим особам, імена яких значились на могилах.До кінця року слідчі мають намір обстежити ще вісімдесят три захоронення. Повторне поховання Леха Качинського і його дружини призначене на вісімнадцяте листопада поточного року.