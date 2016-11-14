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Поляки здійснюють ексгумацію тіла Качинського

Поляки здійснюють ексгумацію тіла Качинського
Польська слідча група, яка займається з’ясуванням обставин катастрофи літака під Смоленськом, отримала дозвіл на ексгумацію тіла глави держави Леха Качинського та його дружини, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, чотирнадцятого листопада 2016 року, у Кракові почалась ексгумація тіл Качинського та його дружини Марії, похованих у склепі під Вавельським кафедральним собором. Тіла померлих будуть обстежені групою міжнародних експертів. Процедури, зокрема, включатимуть в себе токсикологічний аналіз та аналіз ДНК. Нагадаємо, дозвіл на ці слідчі дії надала Прокуратура Польщі у рамках повторного розслідування обставин катастрофи літака поблизу російського Смоленська у квітні 2010 року. Слідчі також ставлять собі за мету уточнити, чи захоронені останки дійсно належать покійному президенту і його дружині – при ексгумації попередніх дев’яти тіл у шести випадках з’ясувалось, що вони не належать тим особам, імена яких значились на могилах.

До кінця року слідчі мають намір обстежити ще вісімдесят три захоронення. Повторне поховання Леха Качинського і його дружини призначене на вісімнадцяте листопада поточного року.
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