Блогер пояснив причини перемоги «совка» у Болгарії та Молдові

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Блогер Олександр Коваленко дав свої коментарі президентським виборам, які відбулись в Болгарії та Молдові і пояснив їх результати, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис зі сторінки експерта в Фейсбук.Так, блогер зауважує, що в обох європейських державах на президентських виборах, які відбувались цієї неділі, перемогли проросійські кандидати. І можна скільки завгодно переконувати себе, що ці «народні волевиявлення» не важливі, що президент у цих державах не має реальних повноважень і потрібен тільки для того аби красуватись на обкладинках глянцевих журналів. Справжня проблема полягає не у кандидатурах чи їх можливостях щось змінити, а в тих, хто за них проголосував.Обидва новообрані президенти пропонували своїм виборцям «совок» - і їх електорат їх підтримав. І це серйозне застереження для України. Блогер нагадує, що Мойсей свого часу сорок років водив народ пустелею аби помер останній, хто пам’ятає рабство. Але в України немає сорока років, а пенсіонери вже зараз «ховають» будь-які надії на звільнення нашої держави від радянської спадщини. Покоління молодих виборців, віком від вісімнадцяти до двадцяти п'яти років традиційно ігнорує вибори. Воно і зрозуміло – їх залучити і зацікавити набагато складніше – вони навряд чи голосуватимуть за гречку. І до того моменту, поки політичні партії в Україні не навчаться працювати з молодими виборцями, над нами нависатиме загроза проросійського реваншу.