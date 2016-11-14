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Проблема отсроченного «безвиза» в трех странах ЕС

Проблема отсроченного «безвиза» в трех странах ЕС
Отложение вопроса по безвизовому режиму для Украины в интересах трех стран Европейского Союза, которые стоят у истоков создания ЕС. Боятся наплыва мигрантов из Украины Германия, Франция и Бельгия. После конфликта в Сирии эти страны больше всего столкнулись с наплывом мигрантов, поэтому они боятся, что вслед за десятками тысяч сирийцев выстроятся очереди из украинцев. Об этом в интервью украинским СМИ сообщил высокопоставленный дипломат.

По его словам, можно полностью согласиться с украинской властью в том вопросе, что Киев действительно выполнил все условия, необходимые для получения безвизового режима с ЕС. Однако, некоторые страны из последних сил пытаются найти малейшие зацепки, чтобы не предоставить Украине «безвиз». Ни Германия, ни Франция, ни Бельгия не имеют ничего против Украины, виной всему внутриполитическая ситуация в этих странах. Правительство просто не знает, что сделать с мигрантами, которые продолжают пребывать. Учитывая эти нюансы, Меркель и Олланд пытаются найти возможность продержаться до 2017 года, когда ожидаются выборы, после чего принять решение по «безвизе» для Украины.

Что касается Нидерландов, то украинские дипломаты успешно решают вопрос согласия этой страны на предоставление «безвиза», со дня на день будет готов документ, согласно которому Нидерланды дадут свое сосание на безвизовый режим для украинцев.
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