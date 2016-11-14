Штайнмайер начинает свой президентский поход

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Однопартийцы действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель из ХДС неожиданно высказались за то, чтобы на посту нового президента видеть социал-демократа, главу немецкого МИДа Франка-Вальтера Штайнмайера. Тот факт, что Штайнмайер приубавил свои аппетиты и остановил свой выбор на желании стать президентом, а не канцлером, на руку ХДС, поэтому они «любезно» согласились поддержать Штайнмайера.Правящая коалиция уж и не надеялась делегировать своего представителя в президенты от большинства, но в итоге было достигнуто договоренностей и поддержать кандидата от коалиции, которым и стал Франк-Вальтер Штайнмайер. Ключевую роль в принятии этого решения сыграла встреча канцлера ФРГ Меркель с ее партнером по Христианско-социальному союзу Горстом Зеегофером и председателем социал-демократов Зигмаром Габриелем. Более двух часов эта тройка заседала за закрытыми дверьми, после чего стало известно о принятом решении.По данным социологов, независимо от поддержки политических партий, Штайнмайер безоговорочный лидер президентской гонки. На данный момент ему готовы отдать свои голоса 41% избирателей. Главный конкурент министр финансов Вольфґанґ Шойбле уступает ему более, чем на 10 пунктов, имея 30% поддержки.