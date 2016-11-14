Портников объяснил, почему не нужно бояться результатов выборов в Молдове и Болгарии

Виталий Портников на сайте «Еспресо» пишет, что о том, какие изменения ждут Молдову и Болгарию в ближайшее время, и почему этих изменений не стоит бояться Украине, - передает replyua.net.
Портников заявляет, что вопрос о том, настолько серьезными могут быть изменения в отношениях Украины с Болгарией и Молдовой зависит от того, что реально смогут сделать в своих странах Румен Радев и Игорь Додон. «Не стоит думать, что их избрание повлечет за собой серьезные изменения – по крайней мере, пока».
Портников объясняет, что президент Болгарии – это представительская должность, хотя избрание Радева уже повлекло за собой отставку правительства. «Все же, социалисты уже заявили, что смогут сформировать свое правительство, а это означает досрочные парламентские выборы. Но не факт, что социалисты их выиграют», - пишет он. Портников добавляет: «Не стоит при этом забывать о самом важном – Болгария не сможет без финансовой помощи Европейского союза, поэтому никуда она от ЕС не денется. В таком случае ни о каком сближении с Москвой и речи быть не может».
Портников сообщает, что в Молдове ситуация сложилась немного иначе – президента ранее избирал парламент, однако власти решили отойти от этого правила, чтобы избежать роспуска парламента. «К власти пришел Додон, однако остался старый парламент. Ему придется работать вместе с ним, а это означает, что до выборов 2018 года ничего в стране не поменяется», - сообщает блогер. Портников резюмирует: «Эта должность для Додона может стать западней, либо ему придется отказаться от своих пророссийских взглядов и сотрудничать с парламентской коалицией. Так что не нужно спешить с выводами».
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