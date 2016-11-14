У Польщі розправилися з особами, які спалили Український прапор

У Польщі представники «правостороннього» руху побили осіб, які під час Маршу незалежності у Варшаві 11-го листопада спалили український прапор. Про це сьогодні, 14-го листопада, розповіли в «Польському радіо», посилаючись на повідомлення «автономних польських націоналістів», передає replyua.net.
«Під час щорічного Маршу незалежності відбулася сутичка між представниками автономних польських націоналістів та організацією «Національна вільна Польща» (NWP). В результаті бійки другі втратили два свої прапори, а їхній очільник був повалений на землю та побитий», - йдеться у повідомленні.
«Дана акція була рішучим протестом проти існування в польському націоналістичному світі організацій, які відверто підтримують комунізм, російську імперіалістичну ідею та закликають людей боротися проти братського українського народу», - наголошується у повідомленні. В той самий час на YouTube з’явилося відео, на якому лідер NWP Дам’ян Бєнько особисто визнає факт побиття. За інформацією від даної організації, її представники також підтримують ідею створення незаконних збройних формувань «ЛНР» та «ДНР», які захопили та контролюють значну частину сходу України.
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