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Власти Польши заявили о своей непричастности к сжиганию украинского флага

Власти Польши заявили о своей непричастности к сжиганию украинского флага
Высокопоставленные чиновники власти Республики Польша утверждают, что власть их страны никоим образом не причастна к проведенному маршу, в ходе которого неизвестные сожгли украинский флаг, сообщает replyua.net. Помимо этого, официальная Варшава утверждает, что организаторами непосредственно акта сожжения национального флага Украины являются всего несколько человек.

«Организаторами этого марша является не Польша, это не польское государство поступило ненадлежащим образом, а только небольшая группа», - отметил советник польского президента Павел Муха. При этом, он подчеркнул, что нет смысла ставить знак равенства между всеми манифестантами.

В то же время, есть информация, что все руководители главных политических партий Польши подвергли резкой критике подобные действия националистической молодежи. К тому же, политики выступили за как можно быстрое проведение расследования и наказания всех, кто виновен в подобных действиях.

По словам одного из руководителей самой крупной оппозиционной партии в Польше «Гражданской платформы» Славомир Нойман сказал, что независимость Украины – это приоритет национальных интересов Польши и «если какой-то идиот делает такие поступки, то должен понеси наказание».

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