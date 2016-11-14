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Результаты выборов в Болгарии привели к отставке премьер-министра

Результаты выборов в Болгарии привели к отставке премьер-министра
Информационное агентство ВВС пишет, что глава правительства Болгарии Бойко Борисов заявил, что уйдет в отставку, если кандидат от его партии не победит на выборах президента страны, - об этом сообщает replyua.net.

Как известно, Борисов поддерживает правоцентристского политика Цецку Цачеву, занимающую в данный момент должность председателя парламента. По результатам последних экзит-полов, Цачева получит около 35 % голосов избирателей, в то время как ее прокремлевских конкурент, Румен Радев, наберет более чем 58%. Радев представляет оппозиционную пророссийскую социалистическую партию.

Утром в воскресенье Борисов заявил: «В любом случае, мы не войдем в состав нового правительства, если Цачева проиграет сегодня». После того, как более ранние экзит-полы зафиксировали прочную тенденцию к победе Радева, Борисов заявил, что подаст в отставку в ближайшие дни. «Результаты выборов четко указывают на то, что правящее большинство депутатов в парламенте уже не пользуется поддержкой народа», - отметил Борисов. Он добавил: «Мы уважаем волеизъявление народа и поздравляем тех, кто пользуется поддержкой избирателей».
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