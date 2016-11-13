Обама проситиме Грецію не пускати російський флот в порти

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Діючий президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама відвідає низку країн з «прощальними візитами». Тим не менш, у Греції в американського президента буде спеціальна мета, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали інтернет-порталу «Каспаров.ру».Так, ЗМІ переконують, що під час свого візиту до Афін Обама планує провести серйозну розмову з очільником грецького уряду Алексісом Ципрасом. Між іншим, до неї входитиме наполегливе прохання підтримати продовження індивідуальних та секторальних санкцій проти Російської Федерації на голосуванні Європейського Союзу, яке відбудеться в грудні поточного року. До того ж, варто буде розблокувати процедуру входження Македонії до Північноатлантичного альянсу.Крім того, джерела, близькі до адміністрації діючого американського президента, повідомляють, що останній має намір дати зрозуміти Ципрасу, що дозвіл на захід до грецьких портів російських військових кораблів недоречний до того часу, поки продовжується окупація Криму і поки Кремль надає підтримку режиму сирійського президента Башара аль-Асада. Наскільки слова Обами вплинуть на Грецію, яка періодично демонструє проросійські настрої, невідомо.