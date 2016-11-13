Британці заявили, що тиснутимуть на адміністрацію Трампа

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Британські ЗМІ, посилаючись на інформацію з власних джерел у зовнішньополітичному відомстві своєї держави, спробували окреслити майбутню позицію дипломатів у стосунках з новообраним американським президентом Дональдом Трампом, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали ресурсу «Каспаров.ру».Так, англійські дипломати наголосили, що ставитимуть собі за мету переконати адміністрацію Трампа у необхідності співпрацювати з росіянами у сирійському конфлікті. Відтак, британці також намагатимуться змінити позицію Трампа щодо чинного президента Сирії Башара-аль-Асада – за їх словами, останній має скласти свої повноваження і вони мають намір «перетягти» на свій бік з цього приводу американського президента. Лондон визнає, що, скоріше за все, переговори з Трампом будуть дуже складними, проте власної позиції змінювати не збираються.У британській столиці переконані, що Трамп вважає російського президента Володимира Путіна людиною, з якою можна підтримувати ділові стосунки. Тим не менш, американський президент відразу змінить свою думку після кількох раундів спілкування з Путіним, адже останній не може бути надійним і розсудливим партнером.