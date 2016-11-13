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Доленосне голосування на президентських виборах в Молдові завершилось

Доленосне голосування на президентських виборах в Молдові завершилось
Сьогодні, тринадцятого листопада 2016 року, о двадцять першій годині за місцевим часом завершилось голосування у другому турі президентських виборів у Молдові, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».

Так, ЗМІ повідомляють, що у другому турі виборів на дільниці з’явились понад п’ятдесят три відсотки тих, хто має право голосу. Варто зауважити, що цей показник та чотири відсотки перевищує явку виборців у першому турі виборів. Крім того, зараз під стінами Центрвиборчкому відбувається масовий протест, викликаний тим, що не всі виборці закордоном змогли реалізувати своє виборче право. Так, до посольств Молдови у Великобританії, Румунії, Росії, де голосували виборці, які перебувають закордоном, було направлено по три тисячі виборчих бюлетенів, але їх не вистачило на всіх бажаючих. Загалом, закордоном на вибори прийшли сто тридцять тисяч молдаван, що є безпрецедентно високою цифрою для цієї держави.

Нагадуємо, у другому турі виборів за президентське крісло змагаються проросійський кандидат Ігор Додон і проєвропейська Майя Санду. Більшість оглядачів наголошують, що зараз громадяни Молдови роблять цивілізаційний вибір між двома моделями розвитку держави.
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