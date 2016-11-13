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Постійна брехня не робить тебе гарним брехуном – засновник Bellingcat про Росію

Постійна брехня не робить тебе гарним брехуном – засновник Bellingcat про Росію
Засновник приватної слідчої компанії Bellingcat Елліот Хіггінс розповів в інтерв’ю ЗМІ про особливості своєї роботи і про постійну брехню російських пропагандистів, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Цензор.нет».

Так, Хіггінс наголосив, що росіяни доволі часто вдаються до брехні, недомовок чи обману, проте це дуже легко викрити – зазвичай достатньо лише проаналізувати дані з відкритих джерел. Слідчий наголошує, що Кремль помиляється, якщо думає, що постійна брехня робить його підручних гарними брехунами. Зазвичай йдеться про певну «гру» - у ній позиція Росії протиставляється позиції консолідованого Заходу. Але на Заході є відверто кремлівські ЗМІ, які повністю транслюють думки російської влади, не обтяжуючи себе навіть елементарною перевіркою фактів. Крім того, існують ЗМІ, які доносять до глядачів позицію Заходу – саме тому у пересічного громадянина складається враження, що правда десь посередині.

Тим не менш, Хіггінс наголошує, що це не відповідає дійсності. Доволі часто варто проаналізувати лише кілька деталей, звернутись до відкритих джерел для того, аби з’ясувати справжню картину. Засновник слідчого агентства зауважив, що його часто критикують за те, що він постійно говорить про російську брехню – але, за його словами, все дуже просто: нехай Кремль припинить викривляти факти про Сирію, агресію на Донбасі та катастрофу МН-17, і він відразу від нього відчепиться.
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