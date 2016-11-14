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Ле Пен обратилась к европейцам с призывом не бояться Путина

Ле Пен обратилась к европейцам с призывом не бояться Путина
Марин Ле Пен, одна из самых ярких французских оппозиционерок, обратилась к европейским политикам, призвав их не бояться современной России.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, Ле Пен дала большое интервью и рассказала, что никогда не видела в лице России какую-то угрозу для Европы, и напротив, она считает, что европейским государствам необходимо сотрудничать с Россией, что пойдет на пользу и РФ, и всем европейским государствам. «Россия является европейским государством, хочется этого или нет, и, если нам нужна очень сильная Европа, мы обязаны вести переговоры с Москвой. Нельзя делать такой разворот в сторону Соединенных Штатов и полностью отворачиваться от России, продолжая жить с этой страной в состоянии холодной войны», подчеркнула лидер Национального фронта. Также политик из Франции рассказала о политике Путина.

По ее словам, У Путина «разумный протекционизм», который предусматривает заботу об интересах своего народа и своей страны. Напомним, что недавно оппозиционер выступала за отмену антироссийских санкций и заявила, что всегда поддерживала Россию.
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