Ле Пен обратилась к европейцам с призывом не бояться Путина

Марин Ле Пен, одна из самых ярких французских оппозиционерок, обратилась к европейским политикам, призвав их не бояться современной России.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, Ле Пен дала большое интервью и рассказала, что никогда не видела в лице России какую-то угрозу для Европы, и напротив, она считает, что европейским государствам необходимо сотрудничать с Россией, что пойдет на пользу и РФ, и всем европейским государствам. «Россия является европейским государством, хочется этого или нет, и, если нам нужна очень сильная Европа, мы обязаны вести переговоры с Москвой. Нельзя делать такой разворот в сторону Соединенных Штатов и полностью отворачиваться от России, продолжая жить с этой страной в состоянии холодной войны», подчеркнула лидер Национального фронта. Также политик из Франции рассказала о политике Путина.
По ее словам, У Путина «разумный протекционизм», который предусматривает заботу об интересах своего народа и своей страны. Напомним, что недавно оппозиционер выступала за отмену антироссийских санкций и заявила, что всегда поддерживала Россию.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Впечатление петербуржца от посещения Крыма