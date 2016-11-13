На президентських виборах в Болгарії перемагає проросійський кандидат

За даними екзит-полів, в другому турі виборів президента Болгарії з значним відривом перемогу отримує опозиціонер Румен Радев. 53-х річний генерал у відставці хоче наладити більш тісні взаємовідносини з Російською Федерацією. Про це сьогодні, 13-го листопада, пишуть у виданні Alpha Research, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, за опозиціонера Радева проголосувало 58 відсотків виборців, які взяли участь у виборах. В той самий час його головний опонент в передвиборній гонці, член політичної партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» 58-ми річна Цецка Цачева отримала всього 34% голосів. Після цих виборів остаточно вирішиться доля правління в Софії. Прем’єр-міністр Бойко Борисов, однопартієць Цачеви заявляв, що його уряд прийняв рішення про те, що у разі програшу його колеги по партії всі подадуть у відставку. Виходячи з всього вищезазначеного, це буде третя політична криза за три роки, яка охопить Болгарію. Як відомо, діючий президент країни, який має яскраво виражені проєвропейські погляди, який підтримує Україну та не підтримує російську агресію Росен Плевнелієв не захотів балотуватися в президенти на цих виборах. Також він не відхиляє можливості балотуватися в президенти Болгарії через на наступних виборах.
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