валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

На президентських виборах в Болгарії перемагає проросійський кандидат

На президентських виборах в Болгарії перемагає проросійський кандидат
За даними екзит-полів, в другому турі виборів президента Болгарії з значним відривом перемогу отримує опозиціонер Румен Радев. 53-х річний генерал у відставці хоче наладити більш тісні взаємовідносини з Російською Федерацією. Про це сьогодні, 13-го листопада, пишуть у виданні Alpha Research, передає replyua.net.

Згідно з повідомленням, за опозиціонера Радева проголосувало 58 відсотків виборців, які взяли участь у виборах. В той самий час його головний опонент в передвиборній гонці, член політичної партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» 58-ми річна Цецка Цачева отримала всього 34% голосів. Після цих виборів остаточно вирішиться доля правління в Софії. Прем’єр-міністр Бойко Борисов, однопартієць Цачеви заявляв, що його уряд прийняв рішення про те, що у разі програшу його колеги по партії всі подадуть у відставку. Виходячи з всього вищезазначеного, це буде третя політична криза за три роки, яка охопить Болгарію. Як відомо, діючий президент країни, який має яскраво виражені проєвропейські погляди, який підтримує Україну та не підтримує російську агресію Росен Плевнелієв не захотів балотуватися в президенти на цих виборах. Також він не відхиляє можливості балотуватися в президенти Болгарії через на наступних виборах.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
16005

Портников об украинцах, которые ждут захвата Киева российскими танками

Виталий Портников сообщает на своей странице в Facebook о своем знакомстве с вежливым киевлянином, который все еще ждет появление в столице Украины российских танков и искренне верит, что этот момент


Свежие новости

Ницой о том, как Министерство образования Украины поставило украинцев в интересую позу

Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»

На президентських виборах в Болгарії перемагає проросійський кандидат

Альянс Трампа и Путина спровоцировал дипломатический кризис между США и Великобританией

У Чернівцях 14 листопада закривають школи

Черговий «шедевр» від Грема Філіпса показав справжнє ставлення росіян до так званих Л/ДНР (відео)

СБУ: Бойовика "Оплоту" посадили на 3 роки

Портников объяснил, почему важно, чтобы в Украине все разговаривали на украинском языке

Трамп готується до боротьби з нелегальною міграцією

У Росії розповіли, чому заборонили в'їзд Макфолу

Дееву назначили заместителем министра незаконно, - Геращенко

Відтепер правоохоронці в РФ будуть слідкувати і за статевим життям населення

Доник: Аваков подарил 1150 единиц огнестрельного оружия и не говорит кому, хотя обязан

У Росії нарешті зрозуміли, що «ополченців Донбасу» просто використали – блогер (відео)

Наступний тиждень почнеться зі снігу

Трамп як цугцванг для Путіна – блогер

Такі речі не забуваються. Які головні помилки зробила Україна під час виборів президента США?

Ердоган натякнув, що ЄС пора зробити остаточний вибір щодо Туреччини

В ОБСЄ розповіли про загальний стан в зоні АТО

Явка на президентських виборах в Молдові вже перевищила 48%

 Новости за день