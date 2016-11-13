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Альянс Трампа и Путина спровоцировал дипломатический кризис между США и Великобританией

Альянс Трампа и Путина спровоцировал дипломатический кризис между США и Великобританией
Британское издание «The Telegraph UK» пишет, что британские чиновники анонсировали несколько очень сложных переговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Темой переговоров станет его «дружба» с Россией, - об этом передает replyua.net.

Беспокойство британского руководства началось после того, как Трамп назвал письмо Путина «прекрасным» и выразил свою благодарность в связи с ним. Не меньшую тревогу вызвали также заявления Трампа, сделанные сразу через после победы – он не пообещал прекратить поддержку повстанцев в Сирии, но и заявил, что США вступит в альянс с РФ и сосредоточится на борьбе с «Исламским государством». В своих предвыборных речах он заявлял, что было бы очень неплохо, если бы американцы и россияне объединили свои усилия в борьбе с ИГИЛ.

Как известно, такие планы Трампа идут полностью вразрез с планами Терезы Мэй, которая обвинила режим Башара Асада в «военных преступлениях» и «жестоком насилии». Великобритания, как и другие страны ЕС, неоднократно заявляли, что Асад не может быть ни временным и новым президентом Сирии.
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