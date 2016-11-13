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Ердоган натякнув, що ЄС пора зробити остаточний вибір щодо Туреччини

Ердоган натякнув, що ЄС пора зробити остаточний вибір щодо Туреччини
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не відхиляє можливості проведення референдуму щодо вступу до Європейського союзу. Про це він заявив під час розмови з журналістами агентства Hurriyet, пише AFP, передає replyua.net.

«У Європейському союзі роблять багато речей для того, щоб змусити нас відмовитися від намірів приєднатися до них. Якщо вони не бажають бачити нас, то їм потрібно про це заявити чітко і конкретно. Потрібно прийняти остаточне рішення», - зазначив лідер турецького народу. «Ми маємо не необмежене терпіння. Якщо буде потрібно, ми будемо питати у наших громадян», - зауважив Ердоган.

Як відомо, ще в 60-х роках минулого сторіччя Туреччина подала заяву на членство в Європейському союзі. Суттєві переговори почалися у 2005-му році. Проте у результаті зростання напруженості між Євросоюзом та Туреччиною через дії Анкари стосовно опонентів у деяких державах ЄС, представники країн-членів Європейського союзу почали закликати до зупинення проведення зустрічей щодо членства Туреччини. Також раніше в ЄС зазначали, що Туреччина поступово перетворюється у авторитарну державу, а це сильно загрожує їй назавжди втратити можливість вступити в Євросоюз.
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