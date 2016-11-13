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Евросоюз может ввести санкции против Турции

Евросоюз может ввести санкции против Турции
В интервью Bild am Sonntag Мартин Шульц, глава Европарламента, заявил о том, что Брюссель не исключает введение санкций против Турции из-за частых арестов журналистов и оппозиционных политиков, сообщает replyua.net. По словам Шульца, в Евросоюзе должны подумать над тем, какие экономические санкции могут быть применены в отношении Турции.

«До конца текущего года должна пройти реформа Таможенного союза, а Турция является его членом. Сложно представить, что после многочисленных арестов в этой стране мы сможем расширить Таможенный союз», заявил глава Европарламента. Также Шульц предупредил властей Турецкой республики о том, что, если они все-таки введут смертную казнь в стране, Турция больше никогда не сможет рассчитывать на вступление в ЕС, и Брюссель прекратит переговоры по этому вопросу.

Напомним, что аресты оппозиционеров и журналистов в Турции продолжаются, а несколько дней назад турецкий глава Реджеп Эрдоган заявил, что введет смертную казнь в Турции, несмотря на возражения со стороны Евросоюза. Аресты власти Турции объясняют тем, что таким способом они борются с мятежниками и террористами.
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