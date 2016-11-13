Спустя год после терактов в Париже открыли клуб «Батаклан»

Вчера в Париже состоялось открытие концертного зала «Батаклан», где ровно год назад был совершен самый страшный теракт за всю историю Франции, передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода.
Местные источники также проинформировали о том, что на открытие клуба приехал известный музыкант Стинг, и на это мероприятие удалось продать около тысячи билетов. Весь вечер здание охраняли десятки полицейских. Нужно отметить, что все средства, собранные вчера, будут направлены в фонд помощи жертвам прошлогодних терактов и их родственникам. Также сегодня в Париже пройдут мероприятия в память о жертвах теракта. В «Батаклане» будет организована траурная церемония в память о десятках жертв террористической атаки.
На церемонии будут также присутствовать родственники всех погибших. Напомним, что ровно год назад, 13 ноября, в Париже были совершены самые мощные теракты за всю историю Франции. В результате серии взрывов и нападений террористов в тот день погибли 130 человек, более 350 граждан получили ранения разной степени тяжести. 90 человек погибли в «Батаклане».
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