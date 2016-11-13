Сегодня в Молдове выберут путь в Россию или Евросоюз

13 ноября, в воскресенье, в Молдове проходит голосование во втором туре президентских выборов, сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.
Мнения избирателей Молдовы разделились – одни хотят, чтобы страна пошла по европейскому пути, другие считают, что Молдова должна наращивать сотрудничество с Россией. По итогам первого тура голосования, прошедшего в конце октября, лидерами на пост президента являются Игорь Додон, пророссийский политик, набравший почти 48 процентов голосов, и Майя Санду, которая считает, что Молдове нужно интегрироваться в Европу. Санду поддержали почти 39 процентов избирателей. Во втором туре президентских выборов явку избирателей учитывать не будут и победит тот кандидат, который получит большинство голосов.
В Молдове избирают президента сроком на четыре года. Участки закроются в девять часов вечера по местному времени. Исход выборов пока никто не прогнозирует, но очевидно, что Додон имеет некоторое преимущество над Санду. Результаты выборов могут быть известны уже ближе к полуночи.
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