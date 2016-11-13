валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

Сегодня в Молдове выберут путь в Россию или Евросоюз

Сегодня в Молдове выберут путь в Россию или Евросоюз
13 ноября, в воскресенье, в Молдове проходит голосование во втором туре президентских выборов, сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.

Мнения избирателей Молдовы разделились – одни хотят, чтобы страна пошла по европейскому пути, другие считают, что Молдова должна наращивать сотрудничество с Россией. По итогам первого тура голосования, прошедшего в конце октября, лидерами на пост президента являются Игорь Додон, пророссийский политик, набравший почти 48 процентов голосов, и Майя Санду, которая считает, что Молдове нужно интегрироваться в Европу. Санду поддержали почти 39 процентов избирателей. Во втором туре президентских выборов явку избирателей учитывать не будут и победит тот кандидат, который получит большинство голосов.

В Молдове избирают президента сроком на четыре года. Участки закроются в девять часов вечера по местному времени. Исход выборов пока никто не прогнозирует, но очевидно, что Додон имеет некоторое преимущество над Санду. Результаты выборов могут быть известны уже ближе к полуночи.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
9694

Портников об украинцах, которые ждут захвата Киева российскими танками

Виталий Портников сообщает на своей странице в Facebook о своем знакомстве с вежливым киевлянином, который все еще ждет появление в столице Украины российских танков и искренне верит, что этот момент


Свежие новости

В Болгарии проходит второй тур выборов президента

За отсутствие маркировки российских продуктов будут введены штрафы

Последствия непогоды: в Украине: обесточены 275 населенных пунктов

Спустя год после терактов в Париже открыли клуб «Батаклан»

Макфол: Трамп не признает Крым, но и не станет поддерживать Украину

ГСЧС предупреждает о сильном шторме и ветре на побережье морей

На митинге против Трампа массовые беспорядки, ранены несколько полицейских

Пономарь: объясняю специально для троллей

Из-за снегопада сотни населенных пунктов Украины остались без электроснабжения

Сегодня в Молдове выберут путь в Россию или Евросоюз

Ляшко: как Зеленский отреагировал на «дегенерата»

Столтенберг обратился к Трампу и новой администрации США

Сегодня землян ждет уникальное астрономическое явление

Олбрайт обратилась к миру с просьбой не паниковать

Власти Латвии построят забор на границе с Беларусью

В Полтаве новый пожар в Кадетском корпусе

Вакарчук удивлен выбором украинских радиостанций

Пономарь: отличная воскресная новость

В Украине могут измениться правила получения водительских прав

Трамп рассказал, почему он победил на выборах в США

 Новости за день