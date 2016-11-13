валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

Столтенберг обратился к Трампу и новой администрации США

Столтенберг обратился к Трампу и новой администрации США
Йенс Столтенберг прокомментировал желание Дональда Трампа сократить расходы на НАТО и его заявление о том, что НАТО – это «болезненная организация».

Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Guardian, генсек НАТО считает, что Соединенные Штаты не должны отказываться от Североатлантического альянса и действовать в одиночку. Такой вариант, по мнению Столтенберга, не подходит ни для Соединенных Штатов, ни для европейских государств. «Сейчас мы находимся не в том времени, чтобы ставить под сомнение ценность сотрудничества и партнерства между США и Европой. НАТО всегда посылает четкие сигналы – если происходит нападение на одну из стран альянса, это считается нападением на все страны», подчеркнул генсек.

Также он напомнил о том, что скоро в Восточной Европе будут размещены батальоны НАТО, а в общей сложности батальоны насчитывают тысячи войск, но их нельзя сравнивать с подразделениями России, которые насчитывают десятки тысяч военных на границе России. Столтенберг подчеркнул, что эти усилия являются только оборонительными.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
9694

Портников об украинцах, которые ждут захвата Киева российскими танками

Виталий Портников сообщает на своей странице в Facebook о своем знакомстве с вежливым киевлянином, который все еще ждет появление в столице Украины российских танков и искренне верит, что этот момент


Свежие новости

В Болгарии проходит второй тур выборов президента

За отсутствие маркировки российских продуктов будут введены штрафы

Последствия непогоды: в Украине: обесточены 275 населенных пунктов

Спустя год после терактов в Париже открыли клуб «Батаклан»

Макфол: Трамп не признает Крым, но и не станет поддерживать Украину

ГСЧС предупреждает о сильном шторме и ветре на побережье морей

На митинге против Трампа массовые беспорядки, ранены несколько полицейских

Пономарь: объясняю специально для троллей

Из-за снегопада сотни населенных пунктов Украины остались без электроснабжения

Сегодня в Молдове выберут путь в Россию или Евросоюз

Ляшко: как Зеленский отреагировал на «дегенерата»

Столтенберг обратился к Трампу и новой администрации США

Сегодня землян ждет уникальное астрономическое явление

Олбрайт обратилась к миру с просьбой не паниковать

Власти Латвии построят забор на границе с Беларусью

В Полтаве новый пожар в Кадетском корпусе

Вакарчук удивлен выбором украинских радиостанций

Пономарь: отличная воскресная новость

В Украине могут измениться правила получения водительских прав

Трамп рассказал, почему он победил на выборах в США

 Новости за день