Столтенберг обратился к Трампу и новой администрации США

Йенс Столтенберг прокомментировал желание Дональда Трампа сократить расходы на НАТО и его заявление о том, что НАТО – это «болезненная организация».
Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Guardian, генсек НАТО считает, что Соединенные Штаты не должны отказываться от Североатлантического альянса и действовать в одиночку. Такой вариант, по мнению Столтенберга, не подходит ни для Соединенных Штатов, ни для европейских государств. «Сейчас мы находимся не в том времени, чтобы ставить под сомнение ценность сотрудничества и партнерства между США и Европой. НАТО всегда посылает четкие сигналы – если происходит нападение на одну из стран альянса, это считается нападением на все страны», подчеркнул генсек.
Также он напомнил о том, что скоро в Восточной Европе будут размещены батальоны НАТО, а в общей сложности батальоны насчитывают тысячи войск, но их нельзя сравнивать с подразделениями России, которые насчитывают десятки тысяч военных на границе России. Столтенберг подчеркнул, что эти усилия являются только оборонительными.
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