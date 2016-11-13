Власти Латвии построят забор на границе с Беларусью

Неожиданное решение латвийских властей о строительстве забора на границе с Беларусью связано с тем, что границу часто стали пересекать нелегалы.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на издание LETA, заявление о строительстве забора поступило от Нормунда Гарбарса, начальника государственной пограничной охраны Латвии. По его словам, в бюджете на будущий год уже предусмотрены расходы на разработку проекта по обустройству пограничной полосы на границе Беларуси и Латвии. Проект будет создан на тех же принципах, что и предыдущий проект по возведению забора на латвийско-российской границе. Этот проект был реализован недавно, и никаких сложностей с возведением нового забора не возникнет. Однако начальник погранслужбы подчеркнул, что на реализацию проекта может понадобиться длительное время.
В ближайшие месяцы его разработают, а возведение забора на границе начнется не ранее конца 2017 года. Чиновник пока не уточняет, какой длины будет забор, и на каких участках границы его планирует построить. Напомним, что ранее власти Норвегии заявили о начале строительства забора на арктическом участке государственной границы с РФ.
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