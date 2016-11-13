валюта
СпецтемаКоманда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь

Москва призывает молдаван "голосовать правильно"

Москва призывает молдаван "голосовать правильно"
Reuters пишет, что российские СМИ, а также пророссийские СМИ Молдовы призывают всех жителей страны отдать своей голос «правильно» - в пользу прокремлевского кандидата Игоря Додона, - об этом сообщает replyua.net.

Как известно, сегодня в Молдове состоятся выборы президента страны, победить в которых может социалист Игорь Додон, который уже одержал убедительную победу их первом туре. Он не раз озвучивал свои «угрозы» прекратить семилетнюю евроинтеграцию и наладить тесные связи с Москвой. Противником Додона по президентской гонке является Майа Санду, экономист, обещавшая вести жесткую борьбу с коррупцией. Reuters заявляет, что причиной победы Додона в первом туре является частичная утрата доверия народа Молдовы к группе прозападных лидеров, что произошло из-за коррупционного скандала в 2014 году. Причиной скандала стало рекордное хищение в истории страны – чиновникам удалось украсть у центрального банка 1 миллиард долларов.

Reuters напоминает, что другой потенциальный удар по Европейскому союзу могут нанести президентские выборы, проходящие сегодня в Болгарии, где также очень высоки шансы на победу у пророссийского кандидата.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Американский профессор выступил с сенсационным предсказанием о Трампе
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
12 ноя 2016
17183

Американский профессор выступил с сенсационным предсказанием о Трампе

Алан Лихтман, которые делает безошибочные прогнозы по исходу президентских выборов в США последние 32 года, сделал еще один прогноз относительно будущего президентства Дональда Трампа, сообщает


Свежие новости

Москва призывает молдаван "голосовать правильно"

Я готов сесть в тюрьму, - президент Филиппин

Можливо, Путіну знайдуть заміну вже в 2017 році – політолог

Глава Генической райгосадминистрации об обещании Кремля дать газ: «Пусть горят в аду»

Печерском суде Киева утверждают, что не давали разрешения на обыск у Шустера

Новий кривавий теракт у Пакистані

Новинський підтвердив, що ПР співпрацювала з очільником виборчого штабу Трампа

Под Мосулом нашли еще одно массовое захоронение жертв ИГИЛ

Казарин: Российская правоохранительная система похожа на бультерьера

Колишня Держсекретар розповіла про майбутню позицію Трампа щодо України

Ватники продолжают высмеивать фэйковое видео задержания "украинских диверсантов"

Депутат розповів про співпрацю «Батьківщини», Опоблоку та ФСБ

Бывшие «ополченцы ДНР и ЛНР» возвращаются на Украину

У Молдові звинуватили Україну в піарі

Доник сообщил скандальные подробности трудовой деятельности 24-летней помощницы Авакова

Очільник Мінфіну розповів про гарні новини для української економіки

Пьяный парень взорвал гранату в центре Киева

В «ДНР» задержаны шесть подозреваемых в убийстве Моторолы

Портников объяснил, какой урок должна Украина извлечь из российско-молдавских отношений

Політика по-російськи: Путін попросив губернаторів не ображатись

 Новости за день