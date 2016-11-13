Москва призывает молдаван "голосовать правильно"

Reuters пишет, что российские СМИ, а также пророссийские СМИ Молдовы призывают всех жителей страны отдать своей голос «правильно» - в пользу прокремлевского кандидата Игоря Додона, - об этом сообщает replyua.net.
Как известно, сегодня в Молдове состоятся выборы президента страны, победить в которых может социалист Игорь Додон, который уже одержал убедительную победу их первом туре. Он не раз озвучивал свои «угрозы» прекратить семилетнюю евроинтеграцию и наладить тесные связи с Москвой. Противником Додона по президентской гонке является Майа Санду, экономист, обещавшая вести жесткую борьбу с коррупцией. Reuters заявляет, что причиной победы Додона в первом туре является частичная утрата доверия народа Молдовы к группе прозападных лидеров, что произошло из-за коррупционного скандала в 2014 году. Причиной скандала стало рекордное хищение в истории страны – чиновникам удалось украсть у центрального банка 1 миллиард долларов.
Reuters напоминает, что другой потенциальный удар по Европейскому союзу могут нанести президентские выборы, проходящие сегодня в Болгарии, где также очень высоки шансы на победу у пророссийского кандидата.
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