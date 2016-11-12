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У Молдові звинуватили Україну в піарі

У Молдові звинуватили Україну в піарі
Колишній очільник молдовського уряду Юріє Лянке прокоментував для видання «Главпост» нещодавно озвучену домовленість між міністрами оборони України та Молдови про надання російським військам коридору для виходу з невизнаної Придністровської Молдовської Республіки, - про це інформує replyua.net.

Так, Лянке наголосив, що ці заяви є нічим іншим як передвиборчим піаром (другий тур виборів президента Молдови відбудеться завтра, тринадцятого листопада 2016 року – ред.). За словами політика, російські війська перебували на території Придністров’я попередні двадцять з хвостиком років і зараз немає жодних підстав для того, щоб розраховувати, що Кремль виведе залишки Чотирнадцятої армії звідти. Лянке зауважив, що наразі ми можемо спостерігати новий виток Холодної війни, і для Москви доволі важливо мати збройний контингент на кордоні з Європейським Союзом. Відтак, розраховувати на те, що росіяни наданим коридором скористаються, він би не став.

Отже, екс-очільник молдовського уряду робить висновок, що заяви міністрів носили більше політичний характер. Тим не менш, у них теж є позитивний ефект – через них у Молдові нарешті знову згадали про Придністров’я і його проблеми.
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Горячая тема: Команда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь
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