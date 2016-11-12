Портников объяснил, какой урок должна Украина извлечь из российско-молдавских отношений

Виталий Портников в статье на сайте «Радио.Свобода» пишет о том, что оккупация может закончиться лишь в случае, если ей оказывать сопротивление – если этого не делать, оккупант может остаться навсегда – об этом передает replyua.net.
Портников сообщает, что реакция министра иностранных дел России Григория Карасина на заявление украинских властей о том, что они не против выведения российских войск из Приднестровской Молдавской республики через территорию Украины, оказалась вполне ожидаемой – он заявил, что Россия не собирается выводить оттуда свои войска, и оставит их там настолько, насколько пожелает. Как сообщалось ранее, весь расчет Кремля был на то, что Россия предложит Молдове вывести свои войска из самопровозглашенной республики, однако Украина помешает этому. Когда же выяснилось, что Украина не против, чтобы российские войска прошли через ее территорию, Кремль передумал.
Потников сообщает, что Москва так уже поступала с Молдовой ранее, в 2003 года предложила Кишиневу план урегулирования, а потом сама от него отказалась. Блогер сообщает, что теперь, после президентских выборов, которые пройдут завтра в Молдове, ситуация может резко поменяться – к власти, вероятнее всего, придет Игорь Додон, лояльный к Кремлю, и оккупанты останутся на территории Молдовы навсегда. Портников подчеркивает, что Украине необходимо извлечь из этой истории важный урок – если оккупанту не оказывать сопротивления, он не уйдет никогда. «Москва никогда не согласится с решением, которое будет предусматривать выведение российских войск из оккупированных регионов Украины, даже если это пообещает», - резюмирует Портников.
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