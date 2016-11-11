СМИ: Украина получит безвиз не раньше весны

Переговоры по безвизовому режиму между ЕС и Украиной и по механизму приостановки безвизового режима Европарламент и Совет ЕС отложили еще на одну неделю, и это значит, что вопрос либерализации может растянуться до весны следующего года. Как сообщает replyua.net, об этом Рикард Йозвяк, корреспондент Радио Свобода в Брюсселе, написал на своей странице в Твиттере.
По его словам, переговоры о механизме приостановки смогут продолжиться только на будущей неделе. «Я исключаю возможность отмены визового режима с ЕС для Украины и Грузии в ближайшее время. Вероятнее всего, процесс затянется до февраля или марта», написал Йозвяк. Напомним, что ранее в СМИ уже ходили слухи о том, что визовый режим с Украиной не может быть отменен в ближайшее время.
Два государства, входящие в Евросоюз, заявили о том, что не видят смысла предоставлять безвиз из-за высокого уровня коррупции в Украине. Йозвяк также сообщил, что страны, обеспокоенные коррупцией – Франция и Бельгия. Он считает, что безвиза не будет до тех пор, пока ЕС не разработает предохранительные механизмы.
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