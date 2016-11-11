Штайнмайер торопит Трампа определиться с внешней политикой

Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к руководству США с просьбой в самое ближайшее время выработать внешнеполитические ориентиры.
Как информирует replyua.net со ссылкой на немецкое издание Шпигель, глава внешнеполитического ведомства Германии заявил о том, что самой важной проблемой на сегодняшний день остается неопределенность, касающаяся ведения внешней политики новой администрации Соединенных Штатов. «Сейчас речь идет лишь о том, будет ли будущий президент Дональд Трамп менять внешнеполитический курс, и будет ли он действовать так, как действовал, когда был кандидатом в президенты», заявил Штайнмайер. По его словам, на этом этапе власти Германии не понимают, чего ждать от новой администрации.
Глава МИДа также рассказал, что недавно проводил переговоры с Генри Киссинджером, бывшим госсекретарем Штатов, но даже и он не смог спрогнозировать дальнейшую политику Трампа. «Нужно уже принять то, что внешняя политика нового руководства будет отличаться от нынешней политики, но хочется надеяться, что она будет не такой, как во время предвыборной гонки», добавил дипломат.
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