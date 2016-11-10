Ренци: реальные действия Трампа будут отличаться от предвыборной риторики

Когда Дональд Трамп станет новым президентом США, его действия будут сильно расходиться с предвыборной риторикой. Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, сегодня об этом заявил Маттео Ренци, итальянский премьер-министр. По словам Ренци, он уверен, что на посту президента республиканец покажет себя иначе, нежели во время предвыборной кампании. «Кандидат Трамп и президент Трамп – два разных человека.
И это уже было заметно во время его первого выступления после победы на выборах. У Трампа появятся свои идеи, и я считаю, что президентство этого человека будет отличаться от его предвыборной риторики», считает премьер Италии. Также Ренци поздравил Трампа с победой, отметив, что Италия и США тесно связаны друг с другом. Между тем, Ренци также добавил и то, что победа Трампа стала настоящим сюрпризом и беспрецедентным фактом в политической истории Штатов.
«Трамп станет первым президентом, за плечами которого нет политического опыта или опыта работы в государственных структурах. Это знак нового времени, который заставляет задуматься», считает итальянский премьер.
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