Урядова криза в Естонії

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Здається, Естонія переживає затяжну політичну кризу, яка призводить до постійної ротації місцевих високопосадовців, - про це replyua.net інформує, посилаючись на матеріали ресурсу «Радіо Свобода».Так, сьогодні, дев’ятого листопада 2016 року, естонський парламент на своєму голосуванні підтримав пропозицію про оголошення вотуму недовіри очільнику місцевого уряду Тааві Рийвасу. За відповідне рішення проголосували шістдесят троє депутатів із ста одного. Ця подія стала логічним продовженням вчорашнього конфлікту – п’ять парламентських фракцій зробили офіційну заяву про те, що Рийвас має скласти повноваження добровільно. Серед основних претензій до прем’єр-міністра звучали незадоволення ходом адміністративної реформи, а також економічною на податковою політикою чинного уряду. Тим не менш, прем'єр-міністр відмовлявся складати повноваження.Наслідком відставки глави уряду має стати розпуск всього його кабінету. Відтак, у ході політичних консультацій парламент має визначитись із новою кандидатурою прем’єр-міністра, який протягом двох тижнів за дорученням президента має сформувати новий склад уряду. Нагадаємо, політична криза у державі триває ще з початку осені – тоді парламент лише з третього разу зміг обрати нового президента, яким стала Керсті Кальюлайд.