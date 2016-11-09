Меркель отримала нові докази російської агресії в Україні

Бундесканцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні, дев’ятого листопада 2016 року, отримала нові докази присутності на Донбасі регулярних збройних сил Російської Федерації, - про це replyua.net інформує за публікаціями видання «Радіо Свобода».
Так, відповідну відео-презентацію, яка містить докази російської агресії проти України, розробили члени міжнародної волонтерської розвідувальної спільноти InformNapalm на підставі даних із відкритих джерел (в першу чергу – із профілів російських військових у соціальних мережах). Документ було передано за сприяння очільниці постійної делегації ВР України при Північноатлантичному альянсі, нардепа від БПП Ірини Фріз. За її словами, Меркель наголосила, що ставиться з розумінням до драматичності ситуації, що склалась на Сході України і намагається допомогти українцям всіма доступними їй способами. Тим не менш, канцлер зауважила, що з кожним днем їй стає все важче надавати таку підтримку.
Нагадаємо, російська агресія проти України триває з весни 2014 року. Кремль ввів на територію Криму і частини Донбасу регулярні військові частини і анексував ці території. Тим не менш, військову присутність на Донбасі офіційна Москва заперечує.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter