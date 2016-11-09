НАТО розпочало нову операцію під носом в росіян

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Країни-члени Північноатлантичного альянсу оголосили про початок нової операції в акваторії Середземного моря, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Каспаров.ру».Так, сьогодні, дев’ятого листопада 2016 року, Альянс повідомив про початок нової операції в акваторії Середземного моря під назвою «Морський сторож» (Sea Guardian). Заходи НАТО матимуть постійний характер і полягатимуть у постійному перебуванні фрегатів збройних сил Болгарії, Італії та Туреччини. Крім того, до них приєднаються підводні човни Греції та Іспанії. Операція отримуватиме підтримку грецької, турецької, італійської, іспанської та португальської патрульної авіації. Метою операції буде відслідковування можливих загроз у Середземному морі і надання на них адекватної відповіді.Нагадаємо, останній тиждень ознаменувався перебуванням в акваторії Середземного моря російської авіаносної групи на чолі з «Адміралом Кузнецовим». На період із десятого по п’ятнадцяте листопада та з сімнадцятого по двадцять друге листопада поточного року російські військові закрили для судноплавства частину акваторії Середземного моря у зв’язку з проведенням стрільб та польотів палубної авіації.